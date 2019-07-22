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Тина Канделаки опубликовала редкое фото с 19-летней дочкой

Телеведущая призналась, что выглядит на снимке абсолютно счастливой.

Тина Канделаки опубликовала редкое фото с 19-летней дочкой
Тина Канделаки. фото: globallookpress.com

Тина Канделаки в последнее время много времени проводит в спортзале. Также она регулярно становится гостьей светских мероприятий, поэтому свободного времени у нее почти нет. Как известно, у телеведущей есть дочь Мелания и сын Леонтий от бизнесмена Андрея Кондрахина. Уже около четырех лет она счастлива с новым супругом Василием Бровко. Заводить еще детей знаменитость не планирует. Ее наследники стали совсем взрослыми, поэтому живут своей жизнью.

Минувшей зимой Канделаки провела с ними время в Дубае. Порой именно в отпуске она может уделять им время. Однако 22 июля телеведущая поделилась новым снимком с 19-летней дочкой. По всей видимости, ей удалось выкроить время для встречи с ней. В кадре Тина в черном лаконичном костюме позирует за столиком в ресторане.  А Мелания сидит рядом с ней в черной кофте и темных джинсах.

«Мое лицо, когда я абсолютно счастлива», — написала звезда.

Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что наследница Канделаки больше похожа на отца, чем на мать. «Какие королевишны!», «Дочь так похожа на отца», «Очень красивый кадр! Побольше бы таких интересных снимков», «Подружки», «Какая красивая у вас девочка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что год назад телеведущая переписала роскошную квартиру в Москве на сына. Теперь у 18-летнего парня есть собственное жилье. А дочка Канделаки в прошлом году поступила в МГУ. Сначала она училась на факультете журналистики, но потом перевелась на факультет искусств.

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Тина Канделаки опубликовала редкое фото с 19-летней дочкой
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