ЗВЕЗДЫ

Тина Канделаки рассказала, какая музыка звучит в ее наушниках

Оказалось, что телеведущая большая фанатка Мадонны и Rolling Stones.

Тина Канделаки рассказала, какая музыка звучит в ее наушниках
https://www.instagram.com/tina_kandelaki/

Примерно также сильно, как Тина Канделаки любит наряжаться или заниматься спортом, она увлечена и музыкой. К тому же, именно любимые исполнители помогают Канделаки расслабиться в пробке, отдохнуть после тяжелого рабочего дня или насладиться теплой ванной.

Как оказалось, у Тины есть пять любимых групп и певцов в ее плейлисте…

На первом месте оказалась бесподобная Мадонна с песней «Мaterial girl». На втором компания «Wild horses» в исполнении The Rolling Stones. Любит Канделаки и такие группы как Nirvana, Depeche Mode, The Police.

Напомним, до этого звезда экрана делилась еще одним списком. Только уже продуктов, которые помогли ей похудеть. Любопытно, что собственную диету Тина тогда назвала бюджетной. Ведь в ее обычный рацион вошли йогурт с сухофруктами, индейка с гречкой, рыба, салат с печенью трески.

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The Rolling Stonesпевица МадоннаТина Канделаки
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Тина Канделаки рассказала, какая музыка звучит в ее наушниках
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