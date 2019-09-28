Собчак обзавелась личным транспортом в аэропорту Москвы

Ксения Собчак обзавелась личным транспортом в столичном аэропорту. Видео с поездки Ксения Анатольевна опубликовала на странице в Instagram. На опубликованных кадрах видно, как два сотрудника воздушной гавани, одетые в синюю форму, с ветерком везут журналистку через зал ожидания на небольшом «кабриолете». Сама Собчак на заднем фоне напела мотив композиции «Веселые путешественники» («Мы едем-едем-едем в далекие края») и подчеркнула, что везут ее «с мигалочкой».

В Сети предположили, что видео было снято Собчак в аэропорту «Шереметьево». Машина же, отметили люди, предназначается для особых случаев. Куда супруга Константина Богомолова держит путь, сама Собчак не раскрыла.

Ранее в СМИ появилась информация о доходах Константина Богомолова и Ксении Собчак. Выяснилось, что телеведущая зарабатывает в пять раз больше своего новоиспеченного супруга. За прошлый же год режиссер и вовсе заработал в 9 раз меньше журналистки.