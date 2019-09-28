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Собчак обзавелась личным транспортом в аэропорту Москвы

Видео с первой поездки телеведущая выложила в Instagram.

Собчак обзавелась личным транспортом в аэропорту Москвы
Ксения Собчак/Фото: https://www.instagram.com/p/B2o6ifKgzPz/

Ксения Собчак обзавелась личным транспортом  в столичном аэропорту. Видео с поездки Ксения Анатольевна опубликовала на странице в Instagram. На опубликованных кадрах видно, как два сотрудника воздушной гавани, одетые в синюю форму, с ветерком везут журналистку через зал ожидания на небольшом «кабриолете». Сама Собчак на заднем фоне напела мотив композиции «Веселые путешественники» («Мы едем-едем-едем в далекие края») и подчеркнула, что везут ее «с мигалочкой».

В Сети предположили, что видео было снято Собчак в аэропорту «Шереметьево». Машина же, отметили люди, предназначается для особых случаев. Куда супруга Константина Богомолова держит путь, сама Собчак не раскрыла.

Ксения Собчак
Ксения Собчак/Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ранее в СМИ появилась информация о доходах Константина Богомолова и Ксении Собчак. Выяснилось, что телеведущая зарабатывает в пять раз больше своего новоиспеченного супруга. За прошлый же год режиссер и вовсе заработал в 9 раз меньше журналистки.

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Тэги:

аэропортКсения Собчакличный автомобильмашинаШереметьево
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Собчак обзавелась личным транспортом в аэропорту Москвы
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