Константин Богомолов: «Любовь для меня – это все в жизни» 

Режиссер представил на Московской международной книжной ярмарке свою книгу с довольно претенциозным названием «Так говорил Богомолов».

В книгу вошли тексты, написанные режиссером в разные периоды жизни для спектаклей и не только: сборник стихов, коротких пьес, сюжетов и диалогов. Представляя книгу, Константин Богомолов ответил на вопросы спецкора Teleprogramma.pro.

— Писать тексты я начал с детства, со времен занятий в студии «Кипарисовый ларец» во Дворце пионеров Фадеева. В частности, там занималась прекрасная поэтесса и писатель Мария Степанова. Поступив на филфак МГУ, я бросил писать, а спустя время возобновил эти занятия. Когда стал заниматься театром, появилась необходимость писать для спектаклей, так возникали какие-то оригинальные тексты внутри постановок. И таким образом корпус этих литературных текстов накапливался медленно и верно. В какой-то момент возникло ощущение, что хочется организовать их в определенной последовательности и издать, что собственно и произошло. В книге собраны поэтические тексты, написанные в разные периоды жизни, тексты театральные, созданные специально для спектаклей, есть что-то из написанного для «Русского пионера».

— Для вас выпуск этой книги, видимо, очередной своеобразный эксперимент?

— Это то, что мне хотелось делать на протяжении жизни больше всего – писать. Если уж я в чем-то понимаю, то это именно в слове, в литературе и ее оценке. Если я создаю что-то настоящее, то это в первую очередь литературное творчество, а не театральное. Театральное творчество возникло в какой-то как определенный способ психологической терапии, способ работы с собственной жизненной ситуацией и способ реализации сложного характера. А вот литература всегда оставалась реальным творчеством и самым важным для меня, чем я хотел заниматься всегда.

— В книге есть рассказ про то, как вы читаете дочке сказу. Это реальная история?

— Нет, это придуманная история. Сказки я рассказывал раньше, сейчас Аня уже выросла и сама их читает (дочери Богомолова и актрисы Дарьи Мороз 5 сентября исполнилось 9 лет — Прим. ред.). Это один из отрывков, который условно, для массовой аудитории презентует меня как человеколюбивого персонажа. В отличие от человека циничного, агрессивного, ядовитого, вечно провоцирующего, беспринципного и так далее – каким меня представляют. Этот довольно лиричный кусок текста про внутренние эмоции и ребенка, наиболее соответствует пониманию того, что я тоже человек.

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— А какой вы на самом деле?

— Есть игра в некую публичность, выстраивание своей жизни, как театрального зрелища, до определенной степени. Я не скрываю, что местами все это присутствует, и я даже получаю от этого определенное удовольствие. Легко ко всему отношусь, потому что я сам человек театральный. Но это не отменяет того, что есть реальная жизнь, которая находится вне публичности. Так же и название книги из разряда вещей ироничных. Многие, увидев на обложке «Так говорил Богомолов» восклицают: «Да ты охренел! Как так можно! Это же неприлично!». На самом деле, еще более грубо говорят, относясь к этому названию серьезно. Между тем, когда мы с моим близким человеком обсуждали это название, то мы смеялись и иронизировали по поводу того, что от меня этого и ждут. Раз я такой вот самовлюбленный персонаж, совершенно обалдевший от публичности, то давай так и назовем книгу – «Так говорил Богомолов». Пускай дальше крутят пальцем у виска и говорят, что я совсем с ума сошел. Так что это игра, в том числе и с собственным имиджем, с тем, как тебя воспринимают. Мне не интересно оправдываться, я наоборот лучше подогрею ситуацию, если люди хотят так это воспринимать. Мы ржем над этим, потому что это реально смешно и несерьезно. И круто, что над моей иронической историей кто-то всерьез начинает дискутировать, обижаться, возмущаться, выстраивать некий образ человека, которого на самом деле не существует.

— Что для вас чтение?

— Для меня это прошлое, которое хочется вернуть. Сейчас я мало читаю, к сожалению. А ведь это то особое состояние, находясь в котором ты по-другому ощущаешь время. Я бы очень хотел вернуть то ощущение времени и течения жизни, что было в юности.

— Что-то из последнего прочитанного зацепило, удивило по-настоящему, заставило сопереживать?

— Это трудно объяснить, но никакие книги, фильмы, спектакли не могут заставить меня плакать и переживать. Я могу испытать некий восторг от того, как это сделано. Книг подобных сейчас не вспомню, потому что действительно мало читаю. Могу сказать, что мне нравится в кино. Я люблю Вуди Аллена, Ларса фон Триера, Тарантино. Правда, последний фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде» мне не очень понравился. Квентин очень умный и тонкий человек, который должен работать в более грубой зоне. Бывают такие парадоксальные вещи, когда умным людям не идет тонкость. Они очень крутые именно в грубых, агрессивных вещах. А когда они пытаются быть тонкими, то становятся неинтересными, скучными, обычными. И вот когда Тарантино немного заходит на территории Братьев Коэнов, Вуди Аллена, там он становится несколько слабее их. А будучи, на мой взгляд, очень умным, сложным и тонким, он умеет круто работать с тем, что его сложность в творчестве преобразуется в какие-то довольно грубые, наглые и агрессивные вещи.

— Чем обусловлен возрастной ценз книги 18+? В ней так же много нецензурной лексики, как в некоторых ваших спектаклях?

— В моих спектаклях в России почти нет нецензурной лексики, а в книге она есть. В Латвии я действительно ставил один спектакль, изобилующий нецензурщиной – и в книге есть этот текст. В России же всего пару раз в моих постановках появлялся мат, но это было до принятия соответствующего закона. А как он появился – все! Однажды Александр Викторович Збруев хотел в «Борисе Годунове» сказать что-нибудь неприличное, проявлял инициативу и говорил «Я сам заплачу штраф!». Но, слава богу, до этого не дошло. Так что это тоже иллюзия – что у меня много обнаженных тел, матерной лексики и прочих неприличий. На самом деле, всего пару раз я обнажал человека на сцене, и до принятия закона о мате, несколько раз в моих спектаклях произносили плохое слово. А теперь уже и тут не придеретесь!

— На каких книгах, по-вашему, лучше воспитывать детей?

— Есть набор прекрасных книг, сказок, тут все индивидуально и зависит от возраста. Единственное, что могу сказать, я считаю, что ребенок должен расти в романтичном, прекрасном и добром мире, вне тем смерти и крови. Тут я абсолютно консервативен.

— В своей книге вы в том числе, рассуждаете и о любви. Что для вас это чувство и как оно влияет на ваше творчество?

— Это чувство, любовь для меня – это все в жизни. А о ее влиянии на творчество не могу судить… Я ничего про себя не знаю, живу, как живу. Не стараюсь выстроить себе планы, иду туда, куда ведет меня чуйка. Не могу утверждать, что есть рассвет и закат жизни, плохой и хороший периоды – это все рядом. Вечер бывает офигительным, утро бывает ужасным, днем возвращается ощущение счастья, а вечером снова некой безысходности… Для меня это все нормально, я так живу. Именно поэтому я легко перехожу от безысходности к счастью, которое можно найти даже совсем в маленькой истории. Мне не бывает плохо больше 50 минут, я не умею, ни ссорится, ни обижаться, ни страдать больше пяти минут. Мне кажется, это все сильно противоречит жизни, а я очень люблю жизнь.

Книга « Так говорил Богомолов» вышла в издательстве «АСТ».