Режиссер Константин Богомолов заявил, что всегда хотел писать

Константин Богомолов представил свою книгу под названием «Так говорил Богомолов» на международной книжной ярмарке и поговорил со специальным корреспондентом Teleprogramma.pro.

В интервью худрук Театра на Малой Бронной рассказал, что литература для него всегда была на первом месте. Еще в детстве он сочинял тексты, занимаясь в творческой студии. Театр же, по словам режиссера, стал для него своеобразной терапией.

«Если уж я в чем-то понимаю, то это именно в слове, в литературе и ее оценке. Если я создаю что-то настоящее, то это в первую очередь литературное творчество, а не театральное», — заявил Богомолов.

Постановщик отметил, что лишь отчасти соответствует тому образу, который о нем сложился. К примеру, название книги «Так говорил Богомолов» — лишь шутка, которую он придумал для того, чтобы посмеяться над теми, кто считает его «самовлюбленным персонажем».

Богомолов признался, что в книге немало нецензурных выражений, именно поэтому она получила возрастной ценз «18+». При этом в своих спектаклях он почти всегда избегает матерных выражений: «…это тоже иллюзия – что у меня много обнаженных тел, матерной лексики и прочих неприличий. На самом деле, всего пару раз я обнажал человека на сцене, и до принятия закона о мате, несколько раз в моих спектаклях произносили плохое слово».

Режиссер признался, что любовь для него — «все в жизни». Он уверяет, что очень любит жизнь и не умеет ссориться, обижаться или страдать больше пяти минут.

Напомним, по сообщениям инсайдеров, 13 сентября состоится свадьба Константина Богомолова и Ксении Собчак.