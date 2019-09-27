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Кейт и Меган уличили в игнорировании королевских стандартов воспитания детей

Обе герцогини предпочитают опираться на собственный опыт взаимодействия с наследниками, отмечают эксперты.

Кейт и Меган уличили в игнорировании королевских стандартов воспитания детей
Кейт Миддлтон, Меган Маркл/Фото:https://www.instagram.com/p/Bz27kGUCI9v/

Пристально следящие за членами королевской семьи англичане уличили Кейт Миддлтон и Меган Маркл в игнорировании королевских правил воспитания наследников. Первой, кто решила взаимодействовать с детьми по-своему, стала Кейт. Несмотря на собственную консервативность, герцогиня Кембриджская из принципа не отдала шестилетнего Джорджа в элитную школу, сделав акцент на смешанном учебном учреждении. Кроме того, Кейт отказалась от многочисленной помощи обслуживающего персонала, сделав ставку на физическую и моральную помощь собственной мамы. Трепетно оберегает герцогиня двоих сыновей и дочь от внимания прессы — Миддлтон очень редко появляется на публике с малышами, только если того диктуют условия.

Зои Бонсер, руководитель ивент-агентства Baby Show, акцентировала внимание, что подобным образом повела себя и Меган Маркл, супруга принца Гарри, после появления в их жизни маленького Арчи. Актриса также старается не появляться с сыном на людях. Помимо этого, совместным решением Меган и Гарри отказались от королевского титула для мальчика. Эксперты же подчеркивают — Меган по праву может называться более современной мамой, поскольку она использует более свежий подход к воспитанию.

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Кейт и Меган уличили в игнорировании королевских стандартов воспитания детей
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