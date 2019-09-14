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Источник: Кейт Миддлтон заботится о людях, как настоящая королева

Герцогиня Кембриджская активно занимается благотворительностью и стречается с людьми, которым помогает.

Источник: Кейт Миддлтон заботится о людях, как настоящая королева
Фото:instagram.com/theroyalfamily/

Поклонники британской королевской семьи все чаще говорят о том, что трон унаследует не принц Чарльз, а его сын Уильям. Это значит, что супруге герцога, Кейт Миддлтон предстоит стать королевой. Но, по всей видимости, герцогиня вполне готова к своей новой роли и работает над главным качеством монарха — уметь заботиться о людях.

Как сообщает People со ссылкой на главу благотворительной организации Грэма Бича, именно Кейт помогла вывести на первый план проблему наркомании и оказание помощи жертвам зависимости.

«Она заявляет всему миру, что зависимость должна выйти из тени, как что-то постыдное. Люди должны объединиться и поддержать друг друга», — заявил Бич.

По его словам, герцогиня показала невероятное терпение и благожелательность в отношении всех участников благотворительной программы. Она разговаривала с ними, слушала их истории и выглядела по настоящему участливой. Люди, в свою очередь, не испытывали смущения перед Кейт из-за ее открытости.

«У нее есть врожденная способность давать людям возможность чувствовать себя непринужденно. Они говорили с ней очень, очень естественно. У нее было сочувствие к людям и ситуации. Я чувствовал, что она по настоящему была внутри ситуации, не просто отыгрывала «принцессу, занятую благотворительностью»», — добавил он.

Один из волонтеров программы 18 летний Билли Робинсон, в свою очередь, отметил, что ему было невероятно приятно работать под началом Кейт. Он добавил, что согласен с большинством своих соотечественников — Миддлтон будет отличной королевой.

«Это совершенно другой тип руководства. Она молода, амбициозна, современна. В то же время у нее есть семья, дети, она чуткая», — сказал он.

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БлаготворительностьБританская королевская семьяБританский престолКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новости

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Источник: Кейт Миддлтон заботится о людях, как настоящая королева
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