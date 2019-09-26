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Летучая появилась на вечеринке в Париже в стеганых брюках и сабо

Теледива выбрала весьма необычный образ для светского мероприятия.

Летучая появилась на вечеринке в Париже в стеганых брюках и сабо
https://www.instagram.com/elenapegas/

Кажется, непогода добралась и до мировой столицы моды. Елена Летучая, приехавшая во Францию на модный показ, была вынуждена хорошенько утеплиться.

Укороченное пальто теледива надела с черными стегаными штанами. Образ она дополнила карамельным жакетом и кожаными сабо.

В целом look получился экстравагантным и весьма необычным. Ведь пальто, скорее, смотрелось бы с элегантной юбкой, а штаны как часть спортивного аутфита. Однако именно это сочетание вещей на Елене и привлекло к ней внимание фотографов на презентации DIOR.

Сама же Елена отметила, что старалась соответствовать месту и царящей атмосфере. «В невероятно красивом месте проходила презентация», — заметила она.

Напомним, до этого Летучая чаще всего составляла образы из вещей черного цвета. Блондинка признавалась, что он ее любимый, а особенно выигрышно смотрится в сочетании с ярким макияжем.

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Елена Летучая
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Летучая появилась на вечеринке в Париже в стеганых брюках и сабо
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