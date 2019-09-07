Елена Летучая поделилась секретами своей диеты

Телеведущая Елена Летучая в Instagram рассказала о своей диете, которая уже много лет позволяет ей находиться в прекрасной форме. По ее словам, она ест только те продукты, которые не вызывают раздражение желудочно-кишечного тракта. Она остерегается острых, пряных, жирных и жареных блюд, а также копченостей и солений. Всем своим подписчикам звезда порекомендовала пройти тест на переносимость фруктозы, лактозы, глютена и других потенциально опасных компонентов пищи.

По словам Летучей, она ест трижды в день. Перерыв между приемами пищи составляет не менее четырех часов. Как считает звезда, инсулин должен прийти в норму и органы пищеварительной системы при таких перерывах будут работать более эффективно. Ужинать она старается за 3-4 часа до сна.

«Один или два раза в неделю отказываюсь от ужина. Так я снижаю и поддерживаю комфортный вес, и поддерживаю здоровье головного мозга и эндокринной системы. Ем медленно. Наслаждаюсь процессом и вкусом. Не читаю телефон, не смотрю телевизор или компьютер, отрицательные эмоции нарушают работу желудочно-кишечного тракта», — сказала Елена Летучая.

Также телеведущая старается пить как можно больше воды. Причем и здесь есть особый рецепт. Во время еды она не употребляет воду.