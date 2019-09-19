Звездный стиль

Элегантный черный: Летучая вышла в свет в полупрозрачном платье

Экс-ведущая «Ревизорро» в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус на показе Prada.

Элегантный черный: Летучая вышла в свет в полупрозрачном платье
https://www.instagram.com/elenapegas/

Каждый образ звездной блондинки поклонники тут же стараются повторить… Ведь Елена не только следит за модой, но и обладает уникальным вкусом, так что даже самая простая вещь начинает «играть» на ней новыми красками.

Вот и на показе Prada она удивила всех «маленьким черным платьем».

Елена Летучая
https://www.instagram.com/elenapegas/

Вероятно, собираясь на модную вечеринку, Елена вспомнила советы Коко Шанель, а заодно и добавила платью шарма. Так линию декольте подчеркнул пикантный вырез, а плечи украсило кружево… Образ Летучая дополнила классическими бежевыми лодочками на шпильках и миниатюрным клатчем.

К слову, до этого Елена ни раз говорила, что именно черный цвет ее самый любимый. И надо заметить, что он телеведущей и невероятно к лицу… В сочетании со светлыми волосами и красной помадой, черный смотрится великолепно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

PradaЕлена ЛетучаяЗвездный стильмода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Элегантный черный: Летучая вышла в свет в полупрозрачном платье
Интересно?
Поделись с друзьями: