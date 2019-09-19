Элегантный черный: Летучая вышла в свет в полупрозрачном платье

Экс-ведущая «Ревизорро» в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус на показе Prada.

Каждый образ звездной блондинки поклонники тут же стараются повторить… Ведь Елена не только следит за модой, но и обладает уникальным вкусом, так что даже самая простая вещь начинает «играть» на ней новыми красками.

Вот и на показе Prada она удивила всех «маленьким черным платьем».

Вероятно, собираясь на модную вечеринку, Елена вспомнила советы Коко Шанель, а заодно и добавила платью шарма. Так линию декольте подчеркнул пикантный вырез, а плечи украсило кружево… Образ Летучая дополнила классическими бежевыми лодочками на шпильках и миниатюрным клатчем.

больше по теме Елена Летучая призналась, что на отдыхе питается отдельно от мужа Ведущая объяснила почему так происходит в своем Instagram.

К слову, до этого Елена ни раз говорила, что именно черный цвет ее самый любимый. И надо заметить, что он телеведущей и невероятно к лицу… В сочетании со светлыми волосами и красной помадой, черный смотрится великолепно.