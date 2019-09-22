Петросян потратил полмиллиона рублей на молодую помощницу в Париже

Юморист не скупился на дорогие подарки для своей возлюбленной.

Юморист Евгений Петросян потратил полмиллиона рублей на свою тридцатилетнюю возлюбленную Татьяну Брухунову во время отдыха в Париже. Именно в этом городе сатирик со своей второй половинкой встретил день рождения, которое у него было 16 сентября.

Известно, что пара облюбовала в Париже шикарный отель в центре города. По утрам Брухунова ходила в кондитерскую Laduree, где закупалась свежими макарунами — пирожными из миндаля. На обед и ужин Петросян и его помощница ели дорогих улиток по две тысячи рублей за блюдо.

В один из дней пара встретила закат около Эйфелевой башни. Петросян не скупился на дорогие подарки для любимой, хотя день рождения был у него. Он подарил Брухуновой именные духи и украшения от Tiffany & Co. В день рождения Петросяна они вместе посетили представление «Мулен Руж». Там юморист потратил порядка 25 тысяч рублей.

Также он устроил для возлюбленной торжественный ужин в ресторане LouLou при парижском Музее декоративного искусства. Именно там они попробовали устриц, крабов и лобстеров. Сатирик заплатил за любимую не менее пятнадцати тысяч рублей только за одно блюдо, сообщает «СтарХит».