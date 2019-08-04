По морям: Помощница Петросяна проводит летний отпуск в Ялте

30-летняя Татьяна Брухунова не отказывает себе в любимых блюдах и деликатесах на отдыхе.

30-летняя Татьяна Брухунова вслед за другими знаменитостями — Кристиной Орбакайте, Викторией Боней, Агатой Муцениеце, Натальей Подольской, Кристиной Асмус, Анастасией Волочковой, Екатериной Волковой — решила на время покинуть дождливую Москву. Свой августовский отпуск помощница 73-летнего Евгения Петросяна проводит в Ялте.

Как и супруга композитора Игоря Николаева Татьяна Брухунова отдала предпочтение российскому курорту. Однако в отличие от возлюбленной сатирика, Юлия Проскурякова выбрала Краснодарский край, обосновавший в Сочи.

Татьяна успела отметиться в одном из ялтинских ресторанов. Помощница Евгения Вагановича позволила себе полакомиться любимыми блюдами и деликатесами — креветки, салаты, легкие закуски — Брухунова не стала отказываться от еды ради поддержания фигуры.

По словам Татьяны, она часто сталкивается с критикой и нелицеприятными комментариями хейтеров. Помощница сатирика старается не обращать внимание на домыслы, касающиеся ее личной жизни. В одном из интервью Брухунова вспомнила, что Елена Степаненко предложила ей пожить у нее в квартире. Тогда девушка только перебралась в Москву из Тулы, у нее не было друзей в этом большом городе. Однако вскоре отношения между Татьяной и Еленой Григорьевной испортились. Супруга Евгения Петросяна заметила, что ассистентка стала больше заботиться о благе ее мужа.