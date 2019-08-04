НОВОСТИ

По морям: Помощница Петросяна проводит летний отпуск в Ялте

30-летняя Татьяна Брухунова не отказывает себе в любимых блюдах и деликатесах на отдыхе.

По морям: Помощница Петросяна проводит летний отпуск в Ялте
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram.com/bruhunova)

30-летняя Татьяна Брухунова вслед за другими знаменитостями — Кристиной Орбакайте, Викторией Боней, Агатой Муцениеце, Натальей Подольской, Кристиной Асмус, Анастасией Волочковой, Екатериной Волковой — решила на время покинуть дождливую Москву. Свой августовский отпуск помощница 73-летнего Евгения Петросяна проводит в Ялте.

Как и супруга композитора Игоря Николаева Татьяна Брухунова отдала предпочтение российскому курорту. Однако в отличие от возлюбленной сатирика, Юлия Проскурякова  выбрала Краснодарский край, обосновавший в Сочи.

Татьяна успела отметиться в одном из ялтинских ресторанов. Помощница Евгения Вагановича позволила себе полакомиться любимыми блюдами и деликатесами — креветки, салаты, легкие закуски — Брухунова не стала отказываться от еды ради поддержания фигуры.

По словам Татьяны, она часто сталкивается с критикой и нелицеприятными комментариями хейтеров. Помощница сатирика старается не обращать внимание на домыслы, касающиеся ее личной жизни. В одном из интервью Брухунова вспомнила, что Елена Степаненко предложила ей пожить у нее в квартире. Тогда девушка только перебралась в Москву из Тулы, у нее не было друзей в этом большом городе. Однако вскоре отношения между Татьяной и Еленой Григорьевной испортились. Супруга Евгения Петросяна заметила, что ассистентка стала больше заботиться о благе ее мужа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ПетросянТатьяна Брухунова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
По морям: Помощница Петросяна проводит летний отпуск в Ялте
Интересно?
Поделись с друзьями: