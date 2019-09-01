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Терешина перестала носить обручальное кольцо

После отпуска артистка не смогла примерить украшение.

Терешина перестала носить обручальное кольцо
Татьяна Терешина Фото: globallookpress.com

40-летняя певица Татьяна Терешина недавно призналась поклонникам, что перестала носить обручальное кольцо. Она отказалась от символического украшения не из-за разногласий или ссор с мужем.

Все началось с того, что драгоценный камень на кольце-трансформере зашатался. Экс-солистка группы Hi-Fi вытащила его из украшения, чтобы не потерять. При этом вид кольца без камня Терешину не устроил, и она решила снять его на время отпуска. Но после поездки примерить украшение артистка уже не смогла.

«После отдыха… то ли вода во мне, то ли я в жире. Но, наверное, и то, и другое. В общем я живу без кольца и совершенно отлично мне. Я даже забыла про него», — отметила исполнительница.

Но Терешина все равно до конца не уверена, правильно ли она поступила, отказавшись от обручального кольца. Большинство поклонников успокоили и поддержали ее, сказав, что такие украшения – лишь формальность.

Татьяна Терешина. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B12HVF5C0HV/

Напомним, в прошлом году певица вышла замуж. Избранником Терешиной стал бизнесмен Олег Курбатов. В начала 2019-го она родила супругу наследника. Мальчик получил двойное имя – Арсений-Остап.

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обручальное кольцоТаня ТерешинаТатьяна Терешина

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Терешина перестала носить обручальное кольцо
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