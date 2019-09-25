Неповторимый: модное приложение посчитало, что Денис Клявер ни на кого не похож 

Программа выдала в качестве двойника артиста его же архивную фотографию.

Наверное, только ленивый не попробовал найти своего двойника через приложение Gradient Photo Editor. Почти все знаменитости в соцсетях уже похвастались полученным результатом.

Так, смартфон Ольги Бузовой считает, что она похожа на актрису Дженнифер Лопес, а Гарик Харламов, по мнению программы, одно лицо с Ларисой Гузеевой. Киркоров совершенно неожиданно оказался двойником футболиста клуба «Реал Мадрид» Хамеса Родригеса, Николай Басков — премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, модель Наталья Водянова — певицы Шакиры.

Не повезло (или, наоборот, повезло) только Денису Кляверу. Приложение считает, что он похож… на самого себя.

«Это признание!» — комментируют ситуацию подписчики. «Ну ведь и правда похож».

«Ты один такой, неповторимый», — прокомментировала актриса Екатерина Волкова.

«Денис, скажу честно, уже устала смотреть на непонятные — не похожие «преображения» людей в звёзд…., и вот наконец я увидела правильное и лучшее преображение», — отметила поклонница артиста.

Приложение Gradient — это фоторедактор для селфи. С его помощью можно на фото менять цвет волос, размер глаз или губ. Также программа ищет знаменитостей, с которыми у вас схожие черты лица.

Напомним, Денис Клявер стал известен в дуэте со Стасом Костюшкиным. «Чай вдвоем» просуществовал почти 20 лет и распался в 2012 году. После этого каждый из участников начал сольную карьеру.