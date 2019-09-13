Костюшкин не общается с Клявером после распада «Чай вдвоем»

Певец Стас Костюшкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что не общается с бывшим коллегой по группе «Чай вдвоем» Денисом Клявером. Группа была очень популярна, но в один момент певцы решили разойтись и пойти каждый своим путем.

Как сказал Костюшкин, его третья жена Юлия Клокова, которую многие обвиняла в распаде коллектива, не имеет к этому никакого отношения. Решение об уходе он принимал самостоятельно.

«Просто коллектив перестал развиваться. Вот и все. Просто он остановился. Просто он стал заложником какого-то одного музыкального стиля. Мы с Денисом разговаривали. Я говорю: «Деня, вот это дерево, наверное, еще может плодоносить, но расти оно больше не будет». Моя жена Юля мне сказала только: «Если ты что-то задумал делать один, если ты чувствуешь в себе силы, я с тобой буду заодно. Да, у нас ребенок. У нас семья. Есть желание — делай».

Сейчас Костюшкин не общается с Денисом Клявером. Он объяснил это так. «Если у мужчин нет общего интереса — значит и дружба закончилась. А сейчас у нас нет общего интереса».