После первого клипа дуэту «Чай вдвоем» приписали нетрадиционную ориентацию

Стас Костюшкин вспомним, какой эффект вызвало первое музыкальное видео его дуэта с Денисом Клявером.

48-летнего певца Стаса Костюшкина вновь настигла ностальгия. На этот раз артист вспомнил самый первый клип группы «Чай вдвоем», который принес ей славу. Видео было снято на песню «Я не забуду» в 1997 году. Бюджет составил 25 тысяч долларов, которые коллективу пришлось взять в долг.

«Я в то время еще работал в театре и зарабатывал 200 долларов в год. Деня (Денис Клявер, второй участник дуэта. — Прим. авт.) только пришел из армии, в общем, всё было за нас», — вспоминает Станислав в Instagram.

Он отметил, что и клип, и песня тогда «не зашли» слушателям. В добавок, какой-то журналист в своем материале причислил дуэт певцов к людям с нетрадиционной ориентацией, хотя в видео не было и намеков на подобное.

«И девчонки нами тоже не сильно заинтересовались. Так что, начало было так себе», — улыбается Костюшкин.

Напомним, группа «Чай вдвоем» существовала с 1994 по 2012 годы, выпустила 11 альбомов и стала фаворитом у женской аудитории. Но, как отмечает один из участников дуэта, популярность пришла к двоим привлекательным певцам далеко не сразу.

А вам нравилась группа «Чай вдвоем»?