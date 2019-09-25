«Маленький ангел-хранитель»: Игорь Крутой показал, как его поздравила внучка

Внучка Игоря Крутого Деми-Роуз стала звездой дедушкиного «Инстаграма», а затем покорила сердца телезрителей. Малышка очень свободно чувствовала себя в студии программы «Привет, Андрей!», которая была посвящена юбилею композитора. Она отвечала на вопросы, пела и танцевала вместе с дедушкой.

Мама Деми — падчерица Крутого Виктория проживает в США, но в последнее время часто бывает в России по делам. Игорь Яковлевич старается проводить с внучкой как можно больше времени.

Недавно композитор поделился в соцсети роликом, где девочка появляется в комнате с белоснежными крыльями за плечами и с подарками в руках. Малышка отдала сувениры Крутому, а потом они с дедом станцевали медленный танец под его песню.

«Мой маленький Ангел-хранитель Деми всегда будет рядом со мной», — подписал видео Игорь Яковлевич.

У Крутого также есть две внучки Кристина и Маргарита, которых ему подарил старший сын от первого брака Николай. Композитор также общается с девочками, проводит с ними время. Подписчики блога музыканта, когда видят, как он любит своих внучек, в шутку просят его стать их дедушкой. Но так ярко артистический талант пока проявляется только у Деми. Недавно Крутой поделился архивным видео малышки. На нем дочери Виктории года три. Девочка лежит, укутанная в полотенце, и громко поет. По словам российского композитора, именно так началась «сольная карьера» его внучки Деми.