ЗВЕЗДЫ

«Маленький ангел-хранитель»: Игорь Крутой показал, как его поздравила внучка

Четырехлетняя Деми пришла к дедушке с белоснежными крыльями за спиной и подарками.

«Маленький ангел-хранитель»: Игорь Крутой показал, как его поздравила внучка
Игорь Крутой/ фото: globallookpress.com

Внучка Игоря Крутого Деми-Роуз стала звездой дедушкиного «Инстаграма», а затем покорила сердца телезрителей. Малышка очень свободно чувствовала себя в студии программы «Привет, Андрей!», которая была посвящена юбилею композитора. Она отвечала на вопросы, пела и танцевала вместе с дедушкой.

Мама Деми — падчерица Крутого Виктория проживает в США, но в последнее время часто бывает в России по делам. Игорь Яковлевич старается проводить с внучкой как можно больше времени. 

Недавно композитор поделился в соцсети роликом, где девочка появляется в комнате с белоснежными крыльями за плечами и с подарками в руках. Малышка отдала сувениры Крутому, а потом они с дедом станцевали медленный танец под его песню.

«Мой маленький Ангел-хранитель Деми всегда будет рядом со мной», — подписал видео Игорь Яковлевич.

У Крутого также есть две внучки  Кристина и Маргарита, которых ему подарил старший сын от первого брака Николай. Композитор также общается с девочками, проводит с ними время. Подписчики блога музыканта, когда видят, как он любит своих внучек, в шутку просят его стать их дедушкой. Но так ярко артистический талант пока проявляется только у Деми. Недавно Крутой поделился архивным видео малышки. На нем дочери Виктории года три. Девочка лежит, укутанная в полотенце, и громко поет. По словам российского композитора, именно так началась «сольная карьера» его внучки Деми.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Instagramвнучкадети звездЗвездные детиИгорь Крутойтанец
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Маленький ангел-хранитель»: Игорь Крутой показал, как его поздравила внучка
Интересно?
Поделись с друзьями: