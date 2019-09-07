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Игорь Крутой признался, что плохо танцует

Композитор не смог повторить движения за Егором Кридом.

Игорь Крутой признался, что плохо танцует
ИГОРЬ КРУТОЙ/ФОТО:GLOBALLOOKPRESS.COM

Игорь Крутой — один из самых известных российских композиторов популярной музыки. В его багаже не только мелодии для песен, но и инструментальные композиции, которые также знает вся страна. Помимо этого он еще и прекрасный пианист, успешный продюсер. 

Создается впечатление, что этому человеку удается все, за что он берется. Но, как оказалось, это не так. Крутой признался, что танцор он так себе и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.

«Вы помните танец?», — спросил певец и начал показывать движения композитору.

Игорь Яковлевич честно пытался повторять за Егором, но неожиданно засмущался и прекратил. Крид поддержал Крутого, заявив, что и сам не помнит, какие движения дальше. 

«Танцы — не самая сильная сторона моей творческой жизни», — подписал композитор видео. 

Отметим, что в соцсетях музыканта и правда трудно найти видео, где он танцует. Чаще это кадры, где он сидит за роялем, что-то играет или работает над новой песней. Зато внучка Игоря Крутого любит петь и танцевать, чем очень радует своего именитого деда.  В конце июля  Деми-Роуз вместе со звездами отплясывала на вечеринке своего дедушки. накануне его юбилея.

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Тэги:

Егор КридИгорь Крутойтанцытворчество

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Игорь Крутой признался, что плохо танцует
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