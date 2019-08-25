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Дочь Крутого призналась, что хочет стать бизнесвумен

16-летняя Александра надеется выучиться в университете на предпринимателя.

Дочь Крутого призналась, что хочет стать бизнесвумен
https://www.instagram.com/olgakroutoi

На открытии музыкального конкурса «Новая волна» наследницам Игоря Крутого вместе с его красавицей-женой Ольгой предложили спеть песню. Из уст супруги, а также дочерей Виктории и Александры должна прозвучать композиция «Буду я любить тебя всегда».

Девушки, хоть и сильно волновались, но затею поддержали. Вот только Александра после удивила журналистов заявлением. Как оказалось, девушке ближе сфера мамы, бизнес, нежели творчество, которым занимается отец.

«Еще два года я буду учиться в школе, а потом уже поступлю в университет, — рассказала Саша. — Конечно же, я думала, чем хочу заниматься. Думаю, что моя специальность будет скорее связана с бизнесом, но время все взвесить еще есть», — заметила она, пишет «СтарХит».

Зато внучка Игоря Крутого, Деми Роуз, уж точно пойдет по стопам известного деда. 4-летнюю девчушку попытались усадить в зрительный зал, но та не только раскапризничалась и выбежала на сцену, но и забрала у ведущего микрофон.

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«Новая волна»Игорь КрутойОльга Крутая

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Дочь Крутого призналась, что хочет стать бизнесвумен
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