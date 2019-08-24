Игорь Крутой вместе с Киркоровым и внучкой снял трогательное видео

Игорь Крутой является известным композитором, а также он виртуозно играет на пианино. В июле ему исполнилось 65 лет. В этот знаменательный день рядом с ним находились его близкие. Как известно, у него очень большая семья. Есть сын Николай от первого брака, который уже подарил отцу внучек: Кристину и Маргариту. Со второй женой Ольгой он воспитал дочку Александру и стал отцом для падчерицы Виктории, которая сейчас растит наследницу Деми-Роуз.

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Сейчас не только Крутой, но и другие звезды приехали в Сочи. 24 августа там стартует фестиваль «Новая волна». Это событие ежегодно привлекает внимание знаменитостей. Так вышло, что в гостях у композитора побывал Филипп Киркоров. Они записали вместе трогательное видео, чтобы поздравить падчерицу Игоря с днем рождения. В соцсети артист поделился кадрами, на которых он играет на пианино, а Филипп Бедросович поет песню «Крокодила Гены».

Примечательно, что подпевала ему внучка Крутого Деми-Роуз. Она также подыграла дедушке на пианино, чем вызвала на его лице улыбку. Поклонники пришли в восторг от ролика. Они тоже присоединились к поздравлениям. «Игорь, вы реально крутой и внучка, и Филя», «Как супер, классно получилось! Все, красиво! Все очень, классно», «Повезло, отпраздновать день рождения в такой крутой компании!», «Игорь Яковлевич, какая внученька очаровашка!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Крутой поужинал не только в компании Киркорова, но и Анны Нетребко. Оперная дива приехала на фестиваль вместе с муже Юсифом Эйвазовым. Они обсуждали предстоящее мероприятие и обменивались новостями. Также в Сочи приехали: Вера Брежнева, Лера Кудрявцева, Андрей Малахов и другие известные персоны.