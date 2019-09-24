Мамин помощник: трехлетний сын Жасмин научился месить тесто

Младший из детей певицы помогает ей на кухне.

Жасмин не раз признавалась, что у нее существует особая связь с дочерью — 7-летней Маргаритой. Однако, как выяснилось и младшенький, 3-летний сын Мирон, растет копией мамы.

Артиста поделилась с поклонниками милым видео, где мальчик, весь испачкавшись в муке, скалкой раскатывает тесто за обеденным столом.

«Может тебе фартучек надеть?» — спрашивала у сына певица, а заодно интересовалась, кем же он хочет стать. — Наверное, шеф-поваром, да?»

Впрочем, Мирон и тут удивил маму, заметив, что мечтает в будущем быть суперменом.

больше по теме Жасмин призналась, как ее ласково называет Филипп Киркоров У короля российской эстрады имеется отдельное обращение для подруги-певицы.

Мальчуган — большой поклонник фильмов о человеке-пауке. Что же, Жасмин, как и мы, не припомнила, чтобы герой вселенной Marvel месил тесто. Однако, это ничуть не мешает мальчику фантазировать с играми.