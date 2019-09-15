Дочь Жасмин приняла участие в модном показе

Семилетняя Маргарита вышла на подиум в красном кружеве и белых мехах.

Дочь Жасмин поучаствовала в модном мероприятии. Как сообщила певица, семилетняя Маргарита стала моделью на показе осенне-зимней коллекции детской одежды в Barvikha Luxury Village.

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Артистка показала в Instagram кадры с наследницей. На снимках девочка вышагивает по подиуму, одетая в платье из красного кружева и шубку из ослепительно белого меха. В руках у ребенка красный рюкзак, а на ногах – туфельки в тон.

«Моя Маргаритка на показе. Очень красивое было шоу, Маргарита осталась в восторге», – заявила Жасмин.

Как отметили в комментариях поклонники звезды, на публике ее дочь держится уверенно и с достоинством, а длинные уложенные локоны и роскошный наряд делают ее и вовсе похожей на принцессу.

В начале сентября Маргарита Шор, как и многие дети, отправилась в первый класс. Ранее Жасмин пригласила журналистов домой, чтобы показать рабочее место девочки.

Как выяснилось, певица оборудовала для занятий дочери целую комнату, в которой она может играть или готовить домашние задания, сообщал портал Teleprogramma.pro.