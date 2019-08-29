Сын Жасмин расплакался на красной дорожке «Новой волны»

Сын Жасмин устроил истерику на красной дорожке. На концерт закрытая конкурса «Новая волна» певица вышла с двумя младшими детьми — дочерью Маргаритой и сыном Мироном.

Однако трехлетний мальчик оказался не готов к повышенному внимаю и вспышкам фотоаппаратов. Ребёнок категорически отказывался смотреть в объектив и прятался в подол маминого платья. Тогда Жасмин решила пойти на хитрость и крикнула «Мирон, смотри, жвачка! Хочешь жвачку?».

Мальчик тут же заулыбался и стал оглядываться в поисках обещанного. Маме пришлось ещё несколько раз пообещать малышу жвачку, а когда попыталась вывести его а дорожки, Мирон от обиды разрыдался . И не успокоился, пока не получил любимое лакомство.