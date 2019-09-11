Жасмин поделилась воспоминаниями об Иосифе Кобзоне

На концерте, посвященном дню рождения Иосифа Кобзона, приняли участие многие звезды нашей эстрады. В фойе Кремлевского дворца они делились воспоминаниями о великом артисте, большом человеке и государственном деятеле, который ушел из жизни год назад.

По словам певицы Жасмин, Иосиф Давыдович был настоящим мужчиной во всех смыслах этого слова: честным, справедливым, умным, тактичным и дипломатичным.

«Он для меня никуда не ушел. Он со мной!», — сказала артистка журналистам.

По ее воспоминаниям, Кобзон всегда был очень внимателен к окружающим, искренне интересовался делами и проблемами, всегда спрашивал, нужна ли его помощь. И многим помогал без лишних слов.

«Слава богу, я никогда не нуждалась, но знаю, если бы у меня была хотя бы маленькая-маленькая просьба к нему, она была бы исполнена», — уверена Жасмин.

больше по теме Валерия рассказала, как на ее концерт пришел чувствующий себя плохо Иосиф Кобзон Он присутствовал на юбилейном шоу певицы в апреле 2018 года.

Певица подчеркнула, что мэтр всегда держал данное им слово. Сейчас она поддерживает связь с вдовой Кобзона Нелли Михайловной, часто с ней созванивается.

На концерт Жасмин приехала в фиолетовом платье с акцентом на груди и талии.

Напомним, 11 сентября Иосиф Кобзон мог бы отпраздновать 82-летие. Концерт приуроченный к этой дате был организован при поддержке семьи певца. В мероприятии также приняли участие Диана Гурцкая, Лев Лещенко, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители и другие артисты.