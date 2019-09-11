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Жасмин поделилась воспоминаниями об Иосифе Кобзоне

Певица приняла участие в концерте в честь дня рождения артиста.

Жасмин поделилась воспоминаниями об Иосифе Кобзоне
Певица Жасмин/фото: globallookpress.com

На концерте, посвященном дню рождения Иосифа Кобзона, приняли участие многие звезды нашей эстрады. В фойе Кремлевского дворца они делились воспоминаниями о великом артисте, большом человеке и государственном деятеле, который ушел из жизни год назад. 

По словам певицы Жасмин, Иосиф Давыдович был настоящим мужчиной во всех смыслах этого слова: честным, справедливым, умным, тактичным и дипломатичным. 

«Он для меня никуда не ушел. Он со мной!», — сказала артистка журналистам.

По ее воспоминаниям, Кобзон всегда был очень внимателен к окружающим, искренне интересовался делами и проблемами, всегда спрашивал, нужна ли его помощь. И многим помогал без лишних слов. 

«Слава богу, я никогда не нуждалась, но знаю, если бы у меня была хотя бы маленькая-маленькая просьба к нему, она была бы исполнена», — уверена Жасмин.

Певица подчеркнула, что мэтр всегда держал данное им слово. Сейчас она поддерживает связь с вдовой Кобзона Нелли Михайловной, часто с ней созванивается. 

На концерт Жасмин приехала в фиолетовом платье с акцентом на груди и талии. 

Напомним, 11 сентября Иосиф Кобзон мог бы отпраздновать 82-летие. Концерт приуроченный к этой дате был организован при поддержке семьи певца. В мероприятии также приняли участие Диана Гурцкая, Лев Лещенко, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Надежда Бабкина, Тамара Гвердцители и другие артисты.

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Тэги:

дань памятидень родженияЖасминИосиф КобзонконцертКремлевский дворец

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Жасмин поделилась воспоминаниями об Иосифе Кобзоне
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