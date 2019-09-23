Наргиз показала свою знаменитую узбекско-американскую мать

Наргиз Закирова продемонстрировала в Сети, как выглядит ее знаменитая узбекская мама Луиза. Снимок певица сделала в домашней обстановке, застав родительницу за копанием в смартфоне во время отдыха.

В 60-70-е годы Луиза Закирова была популярна в Советском Союзе, ну а в родной Республике Узбекистан была настоящей звездой. Кстати, не менее известным был и дядя Наргиз — Батыр Закиров, с которым ее мать пела в дуэте. Отец Наргиз Закировой тоже был музыкантом, играя на ударных инструментах в группе Батыра.

Не удивительно, что певица впитала дух сцены буквально с молоком матери. Впервые Наргиз выступила в 4 года, а в 15 получила приз зрительских симпатий на конкурсе молодых исполнителей «Юрмала».

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В 1995 году вся семья Закировых переехала в Америку, чтобы поддерживать здоровье Лиузы Закировой, сумевшей побороть рак. Папа Наргиз скончался от тяжелой болезни в 2012 году, а сама певица после «Голоса» в 2013 году вернулась на Родину.