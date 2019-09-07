ЗВЕЗДЫ

Редкий кадр: Наргиз показала подросшего внука Ноя

Певица не часто балует поклонников подробностями личной жизни.

Редкий кадр: Наргиз показала подросшего внука Ноя
Наргиз/globallookpress.com

47-летняя Наргиз Закирова в последнее время на слуху, однако большинство новостей касаются ее творческой жизни. По случайности или нет, но чаще всего о ней всплывают скандальные факты. Не так давно она пережила конфликт и расставание с продюсером Максимом Фадеевым. Позже – чуть не поругалась с Валерий, сравнив ее с «телочкой в туфлях». Однако вовремя спохватилась и попросила прощения.

На сей раз Наргиз оставила творчество и скандалы в стороне и порадовала своих поклонников в Instagram фотографией внука Ноя.

«Время летит неумолимо. И пока бабуля трудится над новым альбомом, мой маленький принц пошел в первый класс! Мой малыш, мой учитель, моя бесконечная гордость. Мой волшебный внук Ной. Пожелаем ему удачи», — написала в своем блоге певица.

Отметим, что бабушкой звезда стала в 2014 году. Внука Закировой подарила ее старшая дочь Сабина. Известно, что у Наргиз есть еще одна дочь Лейла, а также сын Ауэль.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

НаргизНаргиз ЗакироваНаргиз и Фадеев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Редкий кадр: Наргиз показала подросшего внука Ноя
Интересно?
Поделись с друзьями: