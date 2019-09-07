Редкий кадр: Наргиз показала подросшего внука Ноя

47-летняя Наргиз Закирова в последнее время на слуху, однако большинство новостей касаются ее творческой жизни. По случайности или нет, но чаще всего о ней всплывают скандальные факты. Не так давно она пережила конфликт и расставание с продюсером Максимом Фадеевым. Позже – чуть не поругалась с Валерий, сравнив ее с «телочкой в туфлях». Однако вовремя спохватилась и попросила прощения.

На сей раз Наргиз оставила творчество и скандалы в стороне и порадовала своих поклонников в Instagram фотографией внука Ноя.

«Время летит неумолимо. И пока бабуля трудится над новым альбомом, мой маленький принц пошел в первый класс! Мой малыш, мой учитель, моя бесконечная гордость. Мой волшебный внук Ной. Пожелаем ему удачи», — написала в своем блоге певица.

Отметим, что бабушкой звезда стала в 2014 году. Внука Закировой подарила ее старшая дочь Сабина. Известно, что у Наргиз есть еще одна дочь Лейла, а также сын Ауэль.