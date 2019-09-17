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Наргиз вспомнила кошмары детского садика, в который ходила

Маленькой девочке детсад не нравился, и она попросила родителей забрать ее оттуда.

Наргиз вспомнила кошмары детского садика, в который ходила
Наргиз Закирова вспомнила детство. Фото: globallookpress.com

Певица Наргиз вспомнила свое детство в Ташкенте, а конкретно детский сад, в котором она пребывала относительно недолго. 47-летняя артистка помнит, что в раннем возрасте это заведение казалось ей весьма скучным. Зато в нем была воспитательница тетя Таня, которая за нарушение тихого часа грозилась натравить на группу злых собак, а с самого рьяного нарушителя могла снять трусы и поставить бедолагу на всеобщее обозрение.

«Мне маленькой казалось, будто поедает она на завтрак, обед и ужин маленьких детей. А вместо домашнего животного у неё водится настоящий черт с рогами, хвостом и копытами», — пишет Наргиз в Instagram.

Зато будущая певица была у воспитательницы в любимчиках, хотя девочка и подозревала, что это лишь желание угодить ее знаменитой маме. Чувствуя это лукавство, Наргиз не любила тетю Таню еще больше. Артистка рассказывает, что когда родители приводили ее в детский сад, в груди начинало автоматически болеть. Еда, тихий час и заучивание стихотворений девочке не нравились. К счастью, семья довольно быстро это поняла и забрала малышку из садика. Дальнейшее детство Наргиз было полно увлекательных путешествий и приключений.

Напомним, сейчас певица отдыхает с близкими в Америке. В октябре она обещала возобновить прерванный Максом Фадеевым тур с новой программой, в которой не будет песен, написанных известным композитором.

А каким был ваш детский сад?

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детский саддетстводетство звездНаргизНаргиз Закирова

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Наргиз вспомнила кошмары детского садика, в который ходила
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