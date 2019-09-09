ЗВЕЗДЫ

Наргиз удивила длинными густыми волосами на архивном видео

Певица поделилась с подписчиками своего блога кадрами 10-летней давности.

Наргиз удивила длинными густыми волосами на архивном видео
Наргиз/instagram.com/nargizzakirova_official/

Наргиз Захарова 10 лет назад была хоть и такой же дерзкой и стильной, но все-таки более женственной. К таким выводам можно прийти, глядя на кадры 2009 года, которыми она поделилась со своими подписчиками. Тогда ей было 37 лет, а видео сняли на одном из выступлений в Нью-Йорке.

Вместе с коллективом The Orphans Наргиз исполняет одну из своих любимых композиций Дженис Джоплин «Кусочек моего сердца».

Внимание зрителей приковывает не только великолепные вокальные данные звезды, но и ее внешний вид. Оказывается, раньше певица отличалась густой шевелюрой, которой могла позавидовать любая женщина.

Напомним, ранее Закирова показала своим подписчикам редкое фото любимого пятилетнего внука Ноя. Бабушкой певица стала в 42 года.

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Наргиз удивила длинными густыми волосами на архивном видео
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