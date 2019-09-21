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Шестилетняя дочь Тани Терешиной пожаловалась, что ее «задолбали» подписчики матери

О своем отношении к фолловерам Арис, не тушуясь, заявила во время эфира в Instagram.

Шестилетняя дочь Тани Терешиной пожаловалась, что ее «задолбали» подписчики матери
Таня Терешина/Фото: https://www.instagram.com/p/B2isjYCnrNE/

Шестилетняя дочь певицы Татьяны Терешиной призналась, что подписчики мамы ее «задолбали». Об этом девочка рассказала матери во время эфира в Instagram. Терешина выложила в сторис кадры чистосердечного детского признания. В ролике артистка просит старшего ребенка повторить, что именно дочь ей только что озвучила. Уже в следующую секунду Арис, не тушуясь и с выражением, излагает: «Мама, твои подписчики задолбали». Вслед за этим сама Терешина громко смеется, видимо, считая, что девочка произнесла нечто забавное.

Отметим, что неприятный для подписчиков ролик Терешина с дочерью снимали во время посещения магазина стройматериалов. Туда мать и ребенок направились, чтобы закупиться нужностями для интерьера. Сами фолловеры на заявление девочки пока не отреагировали. Не исключено, что некоторые посчитают подобные видео не совсем корректными.

Напомним, Татьяна Терешина любит эпатировать публику. Так, недавно она выложила в Instagram фото без одежды. В подписи к нему экс-солистка Hi-Fi призналась, что муж не только разрешил ей сняться «ню», но и сам выбрал кадр, который ему приглянулся больше остальных.

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Шестилетняя дочь Тани Терешиной пожаловалась, что ее «задолбали» подписчики матери
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