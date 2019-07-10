НОВОСТИ

«Пусть не популярная!»: Терешина поделилась трогательным снимком с сыном

Певица призналась, что рождение ребенка было ее мечтой.

«Пусть не популярная!»: Терешина поделилась трогательным снимком с сыном
Татьяна Терешина родила сына в январе 2019 года. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Это сегодня Татьяна Терешина, бывшая солистка музыкальной группы Hi-Fi, может себе позволить поразвлекаться, сходить на день рождение в образе Ким Кардашян и, вообще, заняться собой. Ее маленький сын Арсений, которого она родила несколько лет назад своему мужу, бизнесмену Олегу Курбатову, уже подрос.

И все же, долгожданный ребенок, ее счастье и смысл жизни, всегда на первом месте. Этим своим рассуждениям звезда посвятила очередную публикацию в социальной сети Instagram.

«И мне все равно , что возможно я стала предсказуемая, не такая борзая и не такая популярная. Я слишком сильно об этом мечтала, сильно хотела и приближала, как могла. Поэтому такие мечты сбываются!» — уверена певица.

На трогательном снимке, который так подписала Татьяна, Арсений мирно спит на руках мамы.

«Дети — это самое большое счастье, которое может случиться в жизни. И да, они меняют жизнь и человека на 100%, вернее, даже на все 200», — отмечает одна из подписчиц артистки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

певицапопулярностьснимок ребенкаТатьяна Терешина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пусть не популярная!»: Терешина поделилась трогательным снимком с сыном
Интересно?
Поделись с друзьями: