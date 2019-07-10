«Пусть не популярная!»: Терешина поделилась трогательным снимком с сыном

Это сегодня Татьяна Терешина, бывшая солистка музыкальной группы Hi-Fi, может себе позволить поразвлекаться, сходить на день рождение в образе Ким Кардашян и, вообще, заняться собой. Ее маленький сын Арсений, которого она родила несколько лет назад своему мужу, бизнесмену Олегу Курбатову, уже подрос.

И все же, долгожданный ребенок, ее счастье и смысл жизни, всегда на первом месте. Этим своим рассуждениям звезда посвятила очередную публикацию в социальной сети Instagram.

«И мне все равно , что возможно я стала предсказуемая, не такая борзая и не такая популярная. Я слишком сильно об этом мечтала, сильно хотела и приближала, как могла. Поэтому такие мечты сбываются!» — уверена певица.

На трогательном снимке, который так подписала Татьяна, Арсений мирно спит на руках мамы.

«Дети — это самое большое счастье, которое может случиться в жизни. И да, они меняют жизнь и человека на 100%, вернее, даже на все 200», — отмечает одна из подписчиц артистки.