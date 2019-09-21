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Седокова привлекла внимание к новой песне глубоким декольте

Поклонники творчества Ани признались, что остались в восторге от эффектного видеосопровождения.

Седокова привлекла внимание к новой песне глубоким декольте
Анна Седокова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2cKGogg6CT/

Певица Анна Седокова привлекла внимание к своей новой песне глубоким декольте. На личной странице в Instagram артистка опубликовала ролик, на котором некая девушка едет на мотоцикле или мопеде по улицам города, а на заднем плане играет песня Анны «Vibe». Незнакомка одета в боди телесного цвета: из него открывается обширный вид на большую грудь. Лицо героини клипа скрыто под мотоциклетным шлемом, поэтому угадать, управляет ли транспортным средством сама Седокова, не представляется возможным.

Экс-солистка «ВИА ГРА» отметила, что осталась довольна тем, как набирает популярность ее трек – он в буквальном смысле летит по планете со скоростью света. Поклонники Ани активно комментируют увиденное и отмечают, что некоторым из них очень трудно было слушать песню, поскольку видео приковывает к себе все внимание. Сразу несколько человек пошутили, что мотоциклистка «неправильно установила камеру регистратора». «Вот это внутренняя свобода», — восхищаются фолловеры.

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Анна Седоковагрудьклипмотоциклпесняпесня Vibeтрек
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Седокова привлекла внимание к новой песне глубоким декольте
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