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Седокова намекнула на расставание с бойфрендом-баскетболистом

В личном Instagram певица заявила, что отношения должны складываться сразу, а если нет – с такими стоит распрощаться.

Седокова намекнула на расставание с бойфрендом-баскетболистом
Анна Седокова/Фото: https://www.instagram.com/p/B1-6shLg2K-/

Певица Анна Седокова намекнула на расставание с баскетболистом Янисом Тиммой. О сложном дне и неоднозначных отношениях со спортсменом Аня рассказала на личной странице в Instagram. Исполнительница призвала своих подписчиц «уметь остановиться и отпустить». Она отметила, что если пазлы не сложились изначально, то и вовсе не надо.

«Весь этот бред «Я его выстрадаю», «Буду ждать, пока он мне напишет», «Он, наверное, занят», «У него, наверное, нет времени». Ничего это не работает. Когда идет, то идет сразу. Это — как всем известное состояние «потока». Уметь остановиться и отпустить — это тоже дар и понять, что тебя не догоняют, это тоже дар. Помахать рукою и идти дальше — это дар. Цени себя, люби и меньше нервничай», — высказалась она.

Артистка отметила, что на рассуждения на столь возвышенную тему ее натолкнул сложный день. По словам Ани, с самого начала жизнь в те сутки пошла не туда – долги по коммунальным платежам, отсутствие нужной краски для волос, встреча с аферистами. В конце Седокова мудро рассудила, что мириться с несправедливостью она не намерена и без лишних слов начнет планировать жизнь заново.

Напомним, на днях Анна Седокова заявила, что подаст в суд на бывшую супругу баскетболиста Яниса Тиммы из-за опорочивших ее честь слов женщины. Певица заявила, что не даст никому поливать грязью ее имя и доводить до слез родителей.

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Седокова намекнула на расставание с бойфрендом-баскетболистом
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