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Седокова будет судиться с бывшей женой своего бойфренда

Певица заявила, что не позволит очернять свое имя и нарушать покой близких.

Седокова будет судиться с бывшей женой своего бойфренда
Фото: https://www.instagram.com/p/B1tc2uuoWRH/

Солистка золотого состава «ВИА Гры» Анна Седокова намерена подать в суд на бывшую жену своего возлюбленного, Сану. Поводом для разбирательства стали слова второй половинки баскетболиста. Модель заявила, что именно Анна разрушила их отношения с супругом. После этого Седоковой стали поступать многочисленные звонки, которые в итоге довели артистку и ее родных до слез.

Чуть позже сама певица заявила, что не считала нужным комментировать роящиеся вокруг нее слухи, но когда услышала в трубке голоса родителей, не смогла держать себя в руках. Журналистам People Talk Седокова рассказала, что подаст в суд на Сану, чтобы «никто не смог оскорблять ее и родных». «Буду вынуждена защищать себя в суде, чтобы впредь никому не пришла в голову мысль поливать грязью моих близких», — резюмировала она.

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Седокова будет судиться с бывшей женой своего бойфренда
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