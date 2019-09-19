Седокова и Руслан Белый устроили медленные танцы в студии ТНТ

Между певицей и звездой «Stand Up» возникла химия в новом выпуске программы «Студия СОЮЗ».

Анна Седокова и Руслан Белый стали гостями программы ТНТ «Студия СОЮЗ». Новый выпуск музыкально-комедийного шоу, который телеканал покажет в ближайшее время, непременно заинтересует как фанатов певицы, так и поклонников звезды «Comedy Club».

В новом сезоне «Студии СОЮЗ» ведущие выясняют, кто круче: певцы или юмористы. Но Анна и Руслан неожиданно начнут выяснять отношения друг с другом. Как выяснится, Белый помнит только одну композицию экс-солистки «ВИА Гры», а она и вовсе не запомнила ни одной его шутки.

Зато Седокова расскажет историю знакомства с комиком и признается, какой секс считает хорошим. А Белый, в свою очередь, объяснит, почему в пачки презервативов кладут именно по три резиновых изделия.

В ходе выпуска между звездами возникнет настоящая химия. Парочка даже устроит в студии ТНТ медленные танцы и исполнит один знаменитый хит.

«У нас, возможно, с ним что-то выгорит», – высказалась Анна о коллеге по съемкам. К слову, недавно артистка намекнула на расставание с баскетболистом Янисом Тиммой.

Программу «Студия СОЮЗ» зрители смогут увидеть в четверг, 19 сентября, в 21.00.