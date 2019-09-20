ЗВЕЗДЫ

Один в один: младший сын Куклачева стал копией отца в молодости

Цирковая династия в полном составе появилась на шоу Ивана Урганта.

Один в один: младший сын Куклачева стал копией отца в молодости
Дрессировщик Юрий Куклачев с кошкой по кличке "Килька". Фото: КП/Булатов Алексей

Звездное цирковое семейство Куклачевых побывало в гостях у программы «Вечерний Ургант». Поболтать с Иваном Ургантом пришел сам глава знаменитой династии дрессировщиков, а также трое его детей.

Все наследники Юрия Куклачева пошли по его стопам. Правда, произошло это не без сложностей. Сразу поступил в цирковое училище только старший сын артиста Дмитрий. Дочь Екатерина рассказала ведущему передачи, что собиралась стать художницей, а младший сын Владимир и вовсе окончил Академию балета и даже успел поработать солистом израильского Балетного театра Панова.

Но в итоге Куклачев настоял на своем. Все его дети трудятся в его Театре кошек, а дочь стала главным художником театра. Екатерина очень любит рисовать кошек.

«Мы – династия!» – торжественно представил родных дрессировщик зрителям «Вечернего Урганта».

Многие присутствовавшие в студии шоу заметили, что младший сын Куклачева стал почти точной копией отца в молодости. Даже стрижка у него абсолютно такая же, как у родителя.

В свои 70 лет Юрий Куклачев остается таким же энергичным, как в молодости. Любимый миллионами поклонников «кошачий папа» признается, что сохранять бодрость ему помогает супруга, которую он безумно любит.

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"Вечерний Ургант"дрессировщикИван УрганткошкиЮрий Куклачёв
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Один в один: младший сын Куклачева стал копией отца в молодости
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