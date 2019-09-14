В шоу «Вечерний Ургант» Богомолов оценил актерские способности Собчак

Выпуск программы вышел в эфир в день свадьбы ведущей и режиссера.

Широко анонсируемый выпуск программы «Вечерний Ургант» с Ксенией Собчак и Константином Богомоловым, наконец-то, вышел в эфир. Первым делом ведущий Иван Ургант предложил Богомолову оценить актерские способности своей будущей жены, а то, мол, как пошутил ведущий, и в ЗАГС идти не надо.

Для этого режиссеру предложили оценить отрывок спектакля «Женитьба» театра Наций. В постановке Ксения сыграла одну из ролей. Посмотрев сцену с Собчак, Богомолов отметил, что все реплики говорит в зал и работает на зал, что говорит о некоторой эстрадности.

Кроме того, по словам Константина, актриса играет «с показа» все тщательно воспроизведено. Ксения Собчак подчеркнула, что показывал ей все Евгений Миронов.

«И это прекрасно. Интересные интонации, находки. Первый раз вижу в такой трактовке спектакль», — признался Богомолов.

Напомним, шумное бракосочетание прошло в Музее Москвы, где виновник торжества Константин Богомолов исполнил для Ксении Собчак песню жениха. В какой-то момент мужчина замолчал, любуясь супругой, которая ему досталась, а затем продолжил. В конце же режиссер подошел к Ксении, обнял ее и пропел: «Оставайся моей».