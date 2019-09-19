Иван Ургант запретил дочерям хвастаться тем, какой у них папа

А в остальном известный телеведущий довольно мягок с детьми.

Иван Ургант – мягкий отец, из которого можно веревки вить. В его семье, по сути, есть только одно табу – это запрет на хвастовство знаменитым отцом.

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У ведущего «Вечернего Урганта» двое дочерей: 11-летняя Нина и 3-летняя Валерия. Также Иван воспитывает дочь жены от первого брака Эрику 18-ти лет.

Звезда ТВ не скрывает, что его девицы иногда позволяют себе прихвастнуть перед сверстниками своим «великим» отцом. Однако Ургант все эти попытки возвыситься за его счет резко пресекает.

«Выжигаю сразу каленым железом, говорю: не смей!» — поделился он.

А в остальном Ургант как папа очень мягок, хотя кается, что случается и вспылить. Но потом ведущий чувствует себя плохо, начинает винить себя за слабость.