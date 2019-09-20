Канье Уэст стал самым богатым рэпером благодаря кроссовкам

Forbes подсчитал, что за минувший год муж Ким Кардашян заработал 150 миллионов долларов.

Журнал Forbes назвал Канье Уэста самым богатым рэпером 2019 года. За последний год музыкант заработал 150 миллионов долларов чистого дохода. Наибольшую прибыль мужу Ким Кардашян принесли фирменные кроссовки Yeezy, которые он выпустил совместно с мировым брендом Adidas. Сам Канье признался, что ему удалось продать пар на 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, в рейтинге богачей он впервые сумел подняться на вершину пьедестала.

На вторую строчку спустился рэпер Jay-Z – он в этом году заработал почти в 2 раза меньше Канье Уэста – 80 миллионов долларов. Третье место занял Дрейк с 75 миллионами долларов. В первой десятке также прозвучали имена Трэвиса Скотта (58 миллионов долларов), Эминема (50 миллионов) и Кендрика Ламара (38,5 миллионов долларов). Коллективно же исполнители заработали 860 миллионов долларов, повысив показатель предыдущего года практически на треть.