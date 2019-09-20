Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

Подобным снимком модель и бизнесвумен хотела вдохновить других не бросать борьбу с болезнью.

Модель Ким Кардашьян опубликовала фото пораженного болезнью лица. Снимок воспаленной кожи бизнесвумен появился в аккаунте проекта Poosh, посвященного красоте. Сама Ким сопроводила пугающий снимок мотивирующей подписью: «Если у вас начался псориаз, не дайте ему взять над вами верх».

На опубликованном снимке видно, что вся левая часть лица Ким испещрена большими красными пятнами. Для того, чтобы замаскировать некоторые из них, Кардашьян приходится накладывать несколько слоев грима. Сама Ким неоднократно признавалась, что лишь недавно научилась принимать себя с этой особенностью, хотя борется с воспалением с 13 лет. Сейчас модель активно пьет лекарства, чтобы чувствовать себя увереннее и продолжать работать.

Скрывать болезнь от фанатов Кардашьян смогла лишь до декабря 2018 года. Чуть позже ей пришлось признаться, что она имеет определенные проблемы со здоровьем.