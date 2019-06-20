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Погиб владелец звукозаписывающей студии Канье Уэста

Филипп Здар случайно упал с высотного здания в Париже.

Погиб владелец звукозаписывающей студии Канье Уэста
Филипп Здар умер. Фото: facebook.com/pg/zdarphilippe/photos/?ref=page_internal

В Париже погиб Филипп Здар, который был участником известного дуэта Cassius. Музыкант и владелец парижской студии Motorbass, где записывался муж Ким Кардашян Канье Уэст, умер в возрасте 52 лет.

Причиной смерти стал несчастный случай — мужчина свалился с верхнего этажа одного из старинных зданий в Париже.

О смерти Здара сообщил его агент.

Музыкант вместе со своим коллегой Хубертом Бланк-Фрэкардом основал хаус-проект Cassius.

Свою карьеру оба начали в конце 1980-х, создав студию La Funk Mob, которая занималась записью и продюсированием. Здар выпустил дебютный альбом Cassius в 1999 году.

Работы дуэта были высоко оценены в музыкальном мире и снискали похвалы рэпера Фаррелла Уильямса, участника группы Beastie Boys Майка Ди, певицы Шарлин Мари Маршалл, известной под сценическим псевдонимом Cat Power и других.

Здар трагически погиб накануне релиза своего нового альбома Dreems, который выйдет в пятницу, 21 июня, пишет Mirror.

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Погиб владелец звукозаписывающей студии Канье Уэста
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