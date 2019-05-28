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Канье Уэст откровенно рассказал о своем психическом расстройстве

Музыкант признался, как непросто жить с подобным заболеванием.

Канье Уэст откровенно рассказал о своем психическом расстройстве
Кане Уэст Фото: Eastnews

Канье Уэст — один из немногих представителей шоу-бизнеса, который не стесняется открыто говорить о своих проблемах с психоэмоциональным здоровьем. Недавно у рэпера диагностировали биполярное расстройство, иначе именуемое маниакально-депрессивным психозом.

В гостях у шоумена Дэвида Леттермана музыкант откровенно рассказал, каково жить человеку, о диагнозе которого известно большому числу людей.

«Таблетки нужно принимать каждый день, хочешь ты этого или нет. Если этого не делать, что состояние, которого ты не хочешь, будет все сильнее и сильнее и однажды ты окажешься в больнице», — заявил Канье.

Он также поделился, что научился определять, когда кризис близко. В такие моменты он впадает в параноидальные состояния.

«В такие моменты ты — гипер-параноик. Тебе кажется, что все обманывают тебя, хотят тебе зла, правительство вставило чип тебе в голову и записывает твои мысли, кругом заговор», — признался он.

По его словам, он очень хотел бы изменить лишь одну вещь — отношение к пациентам с подобными заболеваниями со стороны персонала больниц. Он подчеркнул, что работники психиатрических клиник зачастую относятся к больным с пренебрежением, перебивают, а в критические моменты надевают наручники и укладывают на кровать.

«Когда ты в таком состоянии тебе необходимо кому-то доверять, а такое поведение жестоко», — объяснил Уэст.

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Канье Уэст откровенно рассказал о своем психическом расстройстве
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