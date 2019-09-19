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Эксперт оценил чувства Гарри и Меган Маркл по их жестам

Спикер программы «Это реальная история» Илья Анищенко уверен, что чувства обоих искренние.

Эксперт оценил чувства Гарри и Меган Маркл по их жестам
https://www.instagram.com/sussexroyal/

История Меган Маркл в королевской семье начиналось как сказка о Золушке… То, что внук действующей королевы Англии, принц Гарри женился на сериальной актрисе казалось больше чудом, чем ситуацией из реальной жизни.

Тогда британцы буквально носили Меган на руках, прислушивались к каждому ее слову. И даже звание «иконы стиля», которое долго носила Кейт Миддлтон, на время перешло к спутнице Гарри.

Только вот репутация Маркл оказалась вскоре подпорчена… Сумасшедшие траты на шоппинг не одобрила королева, да и поведение герцогини часто было чересчур вызывающим для королевской семьи. Тут то недоброжелатели и поспешили обвинить девушку в меркантильности.

Однако эксперт программы «Это реальная история» Илья Онищенко на телеканале ТВ-3 уверен, что чувства пары искренние. Более того, об этом говорят их жесты.

«Огромное количество деталей говорит о том, что они «не играют»: это и направленные друг на друга пристальные взгляды, отсутствие на лице негативных микровыражений, постоянное желание прикоснуться к партнеру», — заметил спикер, сообщает «7Дней».

Добавил собеседник и то, что на публике принц Гарри кажется несколько более сдержанным нежели супруга. Но и тут специалист видит причину лишь в воспитании: все-таки Меган крайне эмоциональна как актриса, Гарри же, напротив, с раннего детства учили «держать дистанцию».

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Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостиПринц Гарри
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Эксперт оценил чувства Гарри и Меган Маркл по их жестам
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