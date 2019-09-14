Стало известно, почему Елизавета II не включает отопление даже зимой

Королева Елизавета II известна своими необычными и подчас странными привычками и правилами. Некоторые из них продиктованы королевским протоколом, а некоторые — просто личные предпочтения главы британской монархии.

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К слову, королевский протокол не всегда является безусловным законом для ее величества. Не так давно стало известно, что королева не раз нарушала правила по своему усмотрению. Например, принимала подарки от поклонников на улице, несмотря на запрет службы безопасности.

Кроме того, Елизавета II пробует еду своих охранников, чтобы быть уверенной, что их хорошо кормят. В случае, если обед ей не понравится, она может отправить его обратно поварам и потребовать приготовить новый.

Но последние новости стали действительно шокирущими для поклонников королевской семьи. Выяснилось, что ее величество много лет обходится без отопления в своих замках и не отступает от этого правила даже зимой. Можно было бы подумать, что дело в бережливости, ведь счета за отопление огромных резиденций могут вылиться в целое состояние. Но королевский эксперт Брайан Хоуи, рассказал таблоиду Express, что причина в другом.

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По словам источника, эта традиция гораздо старше Елизаветы. По легенде, однажды один из русских царей во время визита в Балморал заявил, что в этом замке холоднее, чем в Сибири. Дело в том, что британские аристократы всегда держали дома собак. В холодное время года отсутствие отопления вынуждало питомцев проситься в кровать к своим хозяевам. Такое соседство не только помогало согреться, но и защищало от крыс, атаки которых, к сожалению, не были редкостью в старые времена.

Первые конвекторы, по его словам, начали появляться в замках лишь с 1992 года и включаются на очень короткое время.