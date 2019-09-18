Британский психолог расшифровал поздравление Маркл принцу Гарри

Эксперт нашел ряд странностей в праздничном послании герцогини Сассекской на день рождения супруга.

На днях принц Гарри отметил 35-летие. С днем рождения внука Ее Величества Елизаветы II поздравили миллионы поклонников, члены королевской семьи и, конечно, супруга Меган Маркл.

больше по теме Меган Маркл просит совета у Миддлтон, чтобы восстановить репутацию За последнее время авторитет герцогини Сассекской резко пошатнулся.

Жена герцога Сассекского составила коллаж из девяти снимков, на которых он запечатлен в разных начиная с младенчества и заканчивая моментом, когда у него самого родился наследник. На фотографиях Гарри предстает в компании матери, принцессы Дианы, на военном параде, на собственной свадьбе и в другие значимые для него моменты.

«Ты лучший муж и самый удивительный папа для нашего сына. Мы любим тебя», – говорится в обращении молодой мамы к мужу в Instagram.

Но, как считает британский психолог Джо Хеммингс, в поздравлении Маркл есть ряд странностей. Так, ни на одном из кадров не присутствуют ни королева, ни Кейт Миддлтон, а вид у Дианы на первом снимке грустный и подавленный.

Эксперт выразил уверенность, что Меган адресовала супругу совсем не то послание, что было написано в тексте. Таким способом герцогиня Сассекская выразила неприязнь к женщинам монаршего семейства, а также дала Гарри понять, что по-настоящему счастлив он может быть только с ней.

Особенно явственно, считает Хеммингс, об этом говорит третья фотография, где совсем еще юный принц заснят вместе с братом Уильямом.

«Похоже, его дразнит старший брат, и ему это не нравится. Он смотрит прямо перед собой, явно раздраженный Уильямом», – цитирует психолога The Sun.

Фотоколлаж Меган Хеммингс назвал «громким и четким» сообщением принцу Гарри. Ведь есть тысячи снимков, на которых он выглядит счастливым рядом с братом, а его мать – улыбается.