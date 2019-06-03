Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина запела

Недавно Дарья Клюкина призналась подписчикам в Instagram, что начала заниматься вокалом. Победительница шоу «Холостяк» развивает свой голос вместе с преподавателем Владимиром Коробка. Во время участия в «Фабрике звезд» продюсер помогал раскрыть вокальные данные Юлии Савичевой, Полине Гагариной, Виктории Дайнеко и другим звездам.

Клюкина решила продемонстрировать свои умения и выложила видео, на котором поет и аккомпанирует на фортепиано. Многие подписчики отметили красивый голос девушки и надеются увидеть ее дуэт с Егором Кридом. Нашлись и те, кто оказался недоволен новой певицей. Некоторых хейтеров смущает, как девушка с заиканием может стать профессиональной артисткой.

«Ну давай и ты ещё запой. Вас стало слишком много», «Лучше не пой Даша, тебе очень идёт прокладки рекламировать», «Вы уж извините, у вас есть дефект речи, вы одно слово можете выговаривать несколько минут. Какое пение», – написали в негативных комментариях.

Напомним, Дарья Клюкина стала финалисткой шоу «Холостяк» и начала встречаться с Егором Кридом. После окончания передачи девушка призналась, что не сошлась характерами с артистом. Теперь Клюкина планирует выйти замуж за топ-менеджера «Газпрома» Владимира Чопова.