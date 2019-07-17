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Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже

Победительница шестого сезона шоу «Холостяк» выходит замуж за топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова.

Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже
Дарья Клюкина планирует выйдти замуж в этом году. ФОТО: INSTAGRAM.COM/KLYUKINA_D/

Победительница шестого сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина побывала в Париже и, наконец-то, нашла свадебное платье своей мечты. Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Сегодня была примерка множества свадебных платьев, вот почему я прилетела в Париж. Прошла она на ура, скажу честно. И те, что точно не надену, может быть, выложу», — пообещала звезда подписчицам, объяснив свое появление и на ежегодной конференции известной косметической компании. Судя по снимкам в ленте Дарьи, выбрать наряд Клюкиной помогала ее подруга и директор Дуся Бубель.

Напомним, новость о том, что финалистка реалити-шоу и топ-менеджер «Газпром-медиа» Владимир Чопов женятся, стала для многих полной неожиданностью. На тот момент Дарья уже рассталась с Егором Кридом, так что была абсолютна свободна и готова оформить официальные отношения с мужчиной, который, к слову, старше нее на 15 лет. Примечателен и тот факт, что Клюкина получила предложение руки и сердца спустя всего четыре месяца после начала головокружительного и стремительно развивающегося романа.

По словам победительницы «Холостяка», свадьба с Чоповым должна состояться в этом году и пройти скромно и тихо, только для близких.

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Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже
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