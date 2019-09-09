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Гостеприимный Ургант забрался на стол ради Билли Айлиш

Американская певица стала гостьей нового сезона программы «Вечерний Ургант».

Гостеприимный Ургант забрался на стол ради Билли Айлиш
Иван Ургант, Билли Айлиш. Фото: globallookpress

Программа «Вечерний Ургант» начала вновь выходить на телеэкраны после летних каникул. В числе первых гостьей шоу стала Билли Айлиш, которая недавно побывала с концертом в Москве.

В гостях у Ивана Урганта облаченная, по своему обыкновению, в мешковатую одежду 17-летняя певица вела себя очень раскованно. Появившись в студии, она устроилась на хорошо знакомом зрителям диванчике, забравшись на него с ногами. На распространившихся в Сети кадрах со съемок можно увидеть, как гостеприимный ведущий за компанию влез на свой собственный стол.

Американская знаменитость по традиции ответила на вопросы телеведущего и спела свой хит Bad Guy под аккомпанемент балалайки и других русских народных инструментов.

Песни Билли Айлиш пользуются огромной популярностью у поклонников во всем мире. В российской столице ее концерт прошел с большим успехом. На выступлении артистки в «Мегаспорте» побывали многие звезды отечественного кино и шоу-бизнеса и, конечно, их дети – дочь Даны Борисовой, наследница Алсу Микелла Абрамова, внучка Владимира Машкова.

Была в числе зрителей и дочь самого Урганта Нина, сообщал портал Teleprogramma.pro.

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"Вечерний Ургант"Билли АйлишИван Ургант

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Гостеприимный Ургант забрался на стол ради Билли Айлиш
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