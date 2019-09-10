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Шоу «Вечерний Ургант» с Собчак и Богомоловым выйдет в день их свадьбы

Журналисты попытались выведать, о чем будет идти речь в программе.

Шоу «Вечерний Ургант» с Собчак и Богомоловым выйдет в день их свадьбы
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

В эфире радио «Комсомольская правда» побывал известный российский актер и шоумен Иван Ургант. По секрету всему свету он поведал о том, что 13 сентября, в день свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова на Первом канале выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с участием молодоженов, пишет кр.ru.

«Они-то к вам в гости придут. А вы сами приглашены к ним на торжество?», — интересуется ведущий радиоэфира.

По признанию Ивана, об этом, в том числе, и пойдет речь в шоу, мол, почему кому-то приходят приглашения на свадьбу, а кому-то нет?

«Почему мы должны покупать те подарки, о которых нам разослали смс-сообщения?», — рассуждает ведущий.

Напомним, гостями свадьбы Собчак и Богомолова будут примерно 300 человек. До самого утра 13 сентября гости не будут знать, где пройдет торжество. Молодожены оповестят смс-сообщениями своих гостей в день свадьбы. Между тем, несколько дней назад журналисты узнали, что большое гуляние по случаю бракосочетания состоится в престижном и очень дорогом торговом центре Москвы «Петровском пассаже».

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Шоу «Вечерний Ургант» с Собчак и Богомоловым выйдет в день их свадьбы
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