ЗВЕЗДЫ

Девушку сына Тарзана заподозрили в «тюнинге» внешности

Фолловеры не оценили эксперименты бывшей участницы «Дома-2».

Девушку сына Тарзана заподозрили в «тюнинге» внешности
Архип Глушко и Мария Слугина/.instagram.com/slugina_64/

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Слугина, а ныне потенциальная невестка Наташи Королевой и Сергея Глушко, пошла по пути многочисленных современных девушек. Забыв про профессию юриста, она занялась активным блогерством, называет себя фотомоделью и работает над своей внешностью.

По мнению поклонников, девушка увеличила губы, нарастила ресницы, изменила форму бровей. Фото с обновленной внешностью возлюбленная Архипа Глушко разместила в своем Instagram, явно надеясь на хорошие комментарии. Но реакция оказалась неоднозначной, фолловеры раскритиковали изменения участницы «Дома-2».

«На этом фото стали похожих на многих, ресницы, губы», «Стала, как все инста-модели», — можно прочитать в комментариях.

Отметим, что Мария Слугина на шесть лет старше своего избранника Архипа. Ей 23 года, а парню всего 17. Не так давно она хорошенько почистила свой Instagram, удалив фотографии своей прежней жизни, оставив только снимки, которые ярко характеризуют ее новый звездный статус.

Между тем Наташа Королева явно не считает, что Слугина – единственная и на всю жизнь у ее сына Архипа. В августе, возмутившись одной из статей в прессе, она выразилась в stories Instagram так: «Вы про каждую девушку моего сына писать эксклюзив будете?»

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Архип ГлушкоМария СлугинаНаташа КоролеваНаташа Королева последние новостиСергей Глушко
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Девушку сына Тарзана заподозрили в «тюнинге» внешности
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