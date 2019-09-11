ЗВЕЗДЫ

Наташа Королева опубликовала видео, на котором Киркоров играет в карты на деньги

Вместе с ним в кадре оказались Лев Лещенко и Анжелика Варум.

Наташа Королева опубликовала видео, на котором Киркоров играет в карты на деньги
Наташа Королева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Наташа Королева поделилась архивным видео, которое было снято в 1996 году во время поездки звезд на гастроли. В кадре несколько звезд российского шоу-бизнеса играют в карты. Причем ставки делают на деньги. На видео можно увидеть также Ирину Аллегрову и Владимира Винокура.

Наташа Королева
Наташа Королева. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Певица рассказала, что на кону обычно оказывались доллары. Однако если у кого-то заканчивались деньги, можно было «откупиться» раздеванием. 

Многие подписчики Королевой в Instagram оценили раритетное видео: «Какие все классные, молодые». Другой пользователь пошутил: «Ясно теперь, как Киркоров деньги зарабатывал. Всех сдала». «С этого момента Фил разбогател», — добавил еще один подписчик. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анжелика ВарумВладимир ВинокурИрина АллегроваЛев ЛещенкоНаташа КоролеваФилипп Киркоров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наташа Королева опубликовала видео, на котором Киркоров играет в карты на деньги
Интересно?
Поделись с друзьями: