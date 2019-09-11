Наташа Королева опубликовала видео, на котором Киркоров играет в карты на деньги

Наташа Королева поделилась архивным видео, которое было снято в 1996 году во время поездки звезд на гастроли. В кадре несколько звезд российского шоу-бизнеса играют в карты. Причем ставки делают на деньги. На видео можно увидеть также Ирину Аллегрову и Владимира Винокура.

Певица рассказала, что на кону обычно оказывались доллары. Однако если у кого-то заканчивались деньги, можно было «откупиться» раздеванием.

Многие подписчики Королевой в Instagram оценили раритетное видео: «Какие все классные, молодые». Другой пользователь пошутил: «Ясно теперь, как Киркоров деньги зарабатывал. Всех сдала». «С этого момента Фил разбогател», — добавил еще один подписчик.